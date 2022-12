(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: na lida com desafios de seu cotidiano, ainda que seja Natal, procure mudar seu ânimo e se posicionar de forma mais participante no trato em família. Interesses materiais: estabilidade que vai se consolidar nas finanças. Vida íntima: emoções no seu trato com os íntimos.