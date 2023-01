(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: período que o verá mais voltado às mudanças e avaliação do rumo de seu cotidiano com a família. Interesses: seus dias se darão com a concretização de planos financeiros com os quais se mostrará muito empenhado. No trabalho, decisões acertadas. Vida íntima: controle suas reações.

Janeiro 2023