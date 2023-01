(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você hoje poderá pleitear favores para suas novas iniciativas e com isso buscar o apoio de pessoa experiente. Interesses: acentua-se aura fragilizada para as finanças, mas você poderá encontrar compensação com negócio ou tarefas do trabalho. Vida íntima: seja realista e prático.

Tags:

Janeiro 2023