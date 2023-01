(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: momento em que a ampliação de sua disponibilidade e aplicação na lida com a rotina mostra bom trato com pessoas mais jovens e obrigações de família. Interesses: acertado desempenho em negócio e tarefa de trabalho. Dias de mudança no trabalho. Vida íntima: sentimentalismo exagerado.

Janeiro 2023