(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você hoje, apesar de ser feriado, poderá se beneficiar de proveitosas lições ao analisar atitude de pessoa próxima. Interesses: com maior cautela e mais atenção aos compromissos, haverá agora elemento favorável para demanda material. Vida íntima: alegria com as pessoas íntimas.