(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: quadro de mudança em assuntos rotineiros. Hoje, você tem boa posição a lhe reger os passos e ações. Interesses: o dia também tem aspecto mais favorável em relação a tarefas do cotidiano e para mudanças de atividades do seu trabalho. Vida íntima: evite as discussões e polêmicas.

Tags:

Janeiro 2023