(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: as atitudes de uma pessoa próxima podem mudar os rumos de seus planos nos assuntos que o preocupam. Interesses: boa influência lhe trará novidade sobre as atividades de trabalho. Com seu dinheiro procure agir com rigor e evitar novas dívidas. Vida íntima: compensações afetivas.