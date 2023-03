(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: afetado diretamente pela influência de pessoa próxima procure evitar discussões e polêmicas. Em família, suas relações se darão de forma positiva. Interesses: indicações benéficas no trato com dinheiro alheio em dia de nova motivação no trabalho. Vida íntima: forte emotividade.