(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: forte aspecto lhe trará novos desafios na lida em família em quadro de favorecimento em relação a sua forma de lidar com crenças e religiosidade. Interesses: você agora se verá pronto a agir e com disposição para realização criativa no trabalho. Vida íntima: evite a precipitação.