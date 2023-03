(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: com boa regência em seu signo, hoje você se verá mais afável e tolerante para se relacionar. Novos fatos o levarão a caminhos compensadores. Interesses: relação acertada com novos assuntos financeiros. Planos concretizados com seu trabalho. Vida íntima: emotividade sob controle.