(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento de positiva indicação por atitude que ampliará sua participação segura em questão de família. Interesses: vantagem com o trabalho e no trato com dinheiro de seu próprio esforço e habilidade. Vida íntima: dia proveitoso em tudo o que trate de sentimentos. Alegria exposta.