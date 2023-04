(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: bom trânsito fará com que este sábado o veja mais ligado ao psiquismo com destaque a sonhos, ideais e à sua religiosidade. Interesses: há quadro benéfico que fecha a semana de forma positiva para as finanças. Vida íntima: sentimentos expostos em dia de boa razão para se alegrar.

Tags:

sábado