(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: acuidade mental e intelecto bastante apurado o farão merecedor de atenção e reconhecimento na rotina social. Lida mais harmônica com as pessoas próximas. Interesses: sábado que trará preocupações com o uso de seu dinheiro. Vida íntima: fim de semana de muita alegria com íntimos.

