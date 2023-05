(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: as suas relações com as pessoas mais próximas serão afetadas por desencontros e dúvidas. Para evitar isso, seja mais tolerante e amigável. Interesses: bom aspecto e posição benéfica sobre ganhos financeiros e atividades profissionais. Vida íntima: novidades nos assuntos afetivos.