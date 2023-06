(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: neste fim de semana procure se concentrar em um objetivo, evitando se isolar das pessoas. Momento propício para lidar com as artes e música. Interesses: reavalie seu comportamento e as atitudes que podem mudar planos e compromissos com dinheiro. Vida íntima: sentimentos expostos.

