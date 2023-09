(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu dia: com a posição tensa em seu signo moldando o dia você terá momentos em que suas opiniões poderão enfrentar oposição e contrariedade na lida pessoal. Interesses: apesar do quadro do dia, você terá bom trato nas finanças e dos encargos de seu trabalho. Vida íntima: evite discussões.