(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: há em seu signo um quadro debilitado para as relações pessoais. Por isso, não se deixe influenciar na tomada de decisões. Interesses: procure agir hoje com maior cuidado com seu dinheiro e atente aos compromissos com o trabalho. Vida íntima: reencontro de antigos sonhos. Emoções.