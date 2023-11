(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento de bom condicionamento e compensação pessoal gerada por seus atos no trato com amigos. Interesses: atente aos compromissos, papéis, documentos e datas ligadas a dívidas. No trabalho, fase de movimento e ação. Vida íntima: favorecimento para a lida com questões íntimas.