(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um bom aspecto dominará de forma benéfica os seus planos, exigências e desafios de seu cotidiano. Interesses: quadro de consolidação de posições ao seu favor no trabalho em momento de equilíbrio com as finanças. Vida íntima: ânimo afável irá beneficiar as suas relações íntimas.