(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um bom aspecto o favorece com mudança na sua forma de lidar com as pessoas e nas novas exigências do cotidiano. Boa lida em família. Interesses: hoje, você deve procurar comportamento mais equilibrado e seguro no trato com dinheiro e obrigações. Vida íntima: sentimentos expostos.