(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: comportamento que se dará com rigor e exigências e, com isso fator de fortes mudanças em seus ânimo e humor na lida com as pessoas próximas. Interesses: com o passar das horas haverá a possibilidade de contratempos nas relações em seu trabalho. Vida íntima: insatisfação afetiva.