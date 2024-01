(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: período que trará compensação pessoal com boa mudança e fatos que o aproximarão um pouco mais daqueles que partilham o seu cotidiano. Interesses: novidade com a rotina de trabalho em dias muito benéficos para as finanças. Vida íntima: mude sua forma desligada de encarar relações.