(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: com forte aspecto em seu signo você terá hoje seu senso crítico apurado. Interesses: acerto nas finanças e no uso de bens e propriedades. Positividade material e acertada disposição para conduzir tarefas de trabalho. Vida íntima: aura mais positiva na sua convivência com íntimos.