(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: fase na qual se mostrarão debilitados os campos de sua lida com novos amigos e com estranhos. Demandas e pedidos em família terão boas e acertadas decisões. Interesses: dias de mudança na lida com dinheiro. Trabalho favorecido. Vida íntima: semana de sentimentalismo bem exagerado.