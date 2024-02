(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: com uma boa posição em seu signo, você poderá dar a suas ações um senso maior de praticidade. Interesses: momento que aponta estabilidade com dinheiro e com seus compromissos com uma boa atuação nas tarefas de trabalho. Vida íntima: dia bem propício para refazer relacionamentos.