(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Destaque: a chegada do Sol a Gêmeos o influenciará nos assuntos da sua 2ª casa zodiacal afetando as suas condições e questões financeiras, os seus esforços e talentos. Hoje: ao longo do dia, há influências que destacam maior segurança na sua forma de agir. Por isso, seja firme e constante.