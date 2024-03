(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: ainda se faz sentir a influência da Lua destacando prestígio pessoal e com assuntos que tratem de sua lida doméstica. Interesses: quadro que recomenda cautela com as bruscas mudanças na forma de conduzir finanças e trabalho. Vida íntima: procure evitar a influência de estranhos.