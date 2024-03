(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: há hoje um quadro que mostra vantagem para os seus planos com acertadas decisões em pendência pessoal. Interesses: bom trato com dinheiro e com dívidas. No trabalho procure dialogar e aceitar conselho observando nos fatos sua exata e positiva dimensão. Vida íntima: bom momento.