(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: dias de acontecimentos pessoais marcantes com a superação de inquietação em família por pendências pessoais do passado. Interesses: os próximos dias lhe trarão momentos compensadores nos assuntos financeiros e com sua profissão e emprego. Vida íntima: seja mais firme e otimista.

Domingo | março 2024