(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: em todos os sentidos este será um período compensador por fatos que vão prender as suas atenções. Mas, tenha cuidado com envolvimento com amigos e parentes. Interesses: dias de afirmação profissional em meio a um quadro de pequenas e mais seguras vantagens. Vida íntima: harmonia.

Tags:

Domingo | março 2024