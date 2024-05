(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: bom aspecto mudará favoravelmente fatos e decisões na rotina e sua convivência. Mas, procure agir com firmeza. Interesses: quadro de mudança que gera aura benéfica sobre as suas finanças. Oportuna influência de pessoa experiente no trabalho. Vida íntima: emotividade controlada.