(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um aspecto instável para este momento desaconselha mudanças e viagens. Apesar disso, haverá um quadro de cooperação e maior confiança no futuro. Interesses: possibilidade de ajuda para boa solução de demandas de seu trabalho e com as finanças. Vida íntima: emoções sob controle.