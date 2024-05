(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: as suas reações aos fatos que o beneficiarão deverão ser de reconhecimento e mais compreensão. Interesses: momento que recomenda cautela com as novas exigências com seu trabalho. Vida íntima: uma boa regência no campo afetivo o fará mais alegre e feliz. Mas, evite confidências.