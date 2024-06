(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: na lida em família, o apoio nas pequenas pendências do cotidiano lhe trará maior confiança. Interesses: o quadro do dia é de favorecimento para todas suas ações nos assuntos ligadas ao próprio dinheiro. No trabalho, seja mais firme. Vida íntima: dia de dúvidas e questionamentos.

