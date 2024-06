(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: este período lhe trará perspectiva benéfica no campo pessoal com maior participação e interação com a família. Interesses: agora se abrirão novas e atraentes possibilidades e opções para o trabalho. Mas, tenha cuidado com seu dinheiro. Vida íntima: encontro e saudade em boa fase.

Domingo | Junho 2024