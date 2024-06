(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento que o revelará mais firme e seguro na lida com demandas com os mais próximos. Dia de indicações de acerto nas decisões. Interesses: nas finanças e no trabalho o dia estará dependente de seu ânimo e vontade. Vida íntima: novas decisões e autocontrole marcam este momento.

