(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: na lida com questões passadas e ainda pendentes, suas iniciativas e decisões serão favorecidas. Interesses: novas opções de ganhos trarão lucro com iniciativas acertadas em hora correta. Dias positivos com suas novas obrigações de trabalho. Vida íntima: emotividade muito intensa.

Domingo | Junho 2024