(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um aspecto benéfico em seu signo aponta entendimento proveitoso envolvendo questões com pessoas da família. Interesses: quadro de superação de inquietações financeiras com as boas influências do dia trazendo facilidade e acerto no planejamento de trabalho. Vida íntima: harmonia.

Junho 2024