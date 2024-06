(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: você se deparará com alguma pequena dificuldade que será superada apenas pela sua segurança ao decidir e o equilíbrio ao dialogar com as pessoas. Interesses: momento de preocupações com dinheiro, apesar de dias de boa influência para o trabalho. Vida íntima: solução de pendência.

Tags:

Domingo | Junho 2024