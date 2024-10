(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: mude a sua forma de pensar e agir ao tratar de favores e pedidos vindos de parentes mais próximos. Interesses: reconhecimento em atividades de negócios e de trabalho em dia de estabilidade com as suas finanças e ganhos. Vida íntima: controle o uso da franqueza na lida com íntimo.