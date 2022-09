(21 de março a 20 de abril) - a influência do Sol agora se dará nos campos da sua 7ª casa zodiacal regendo suas parcerias afetivas e de negócios, processos, acordos e o seu trato com o público. Hoje: dia benéfico por bom entendimento com os que partilham o seu cotidiano. Intuição ampliada. Mudança de planos.