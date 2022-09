(21 de março a 20 de abril) - Seu momento astral: uma aura benéfica trará novos rumos para sua convivência com pessoas de quem depende na lida social. Interesses materiais: nas finanças, não se precipite na tomada de decisões e, com os negócios, aja com moderação e segurança. Vida íntima: dia benéfico. Boas surpresas.