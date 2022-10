(21 de março a 20 de abril) - Seu momento astral: dia de convivência afável com as pessoas próximas o que pode trazer alterações de planos ligados a pessoas próximas. Interesses materiais: Acerto na solução de pendências ou dívidas. Mudança no trabalho e negócios. Vida íntima: há desconfiança e dúvidas na lida íntima.