(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: seu sábado será dominado por um quadro de sensibilidade exagerada no trato com coisas novas nas suas relações. Interesses: posição benéfica para ganhos financeiros. Vida íntima: seja tolerante e se dê com entusiasmo à convivência com íntimos e valorize o diálogo e a tolerância.

Janeiro 2023