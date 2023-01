(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você se verá hoje sensível e contido na lida com a família e amigos com os quais mostrará ânimo bastante afável. Procure dialogar. Interesses: com bons aspectos, há condicionamento financeiro compensador. Influência de estranho no trabalho. Vida íntima: insatisfação com íntimos.

