(21 de março a 20 de abril) - A semana: neste período você irá afirmar prestígio e aceitação em dias de satisfação com relações que mudarão ao sabor de novos fatos. Interesses: boa regência para o trabalho e assunto das finanças. Habilidade que o beneficiará. Vida íntima: você acertará decisões se as tomar com cuidado.

Janeiro 2023