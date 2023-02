(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você hoje tenderá a se afastar de pessoas próximas e rejeitar influência de outros cujas atitudes não lhe agradam. Interesses: procure se valer do apoio de amigos e manifeste a sua tolerância com exigência para seu trabalho. Vida íntima: otimismo e confiança no trato com íntimos.