(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: em dia propício para as relações pessoais você deverá lidar com a rotina com maior segurança e firmeza, evitando adiar problemas. Interesses: habilidade em negociações e compromissos em boa fase para novas tarefas de rotina. Vida íntima: controle impulsos e evite o negativismo.