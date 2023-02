(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: quadro de descoberta de novas opções para seus planos pessoais em fase de muita dedicação nos assuntos sociais. Interesses: o dia lhe será compensador apesar do desânimo com atividade repetitiva ou ligada a uma rotina sedentária. Vida íntima: mude seu ânimo com obrigações íntimas.