(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: quadro de surpresas inesperadas com suas relações pessoais e amizade em momento benéfico para mudança na lida doméstica. Interesses: há agora boa influência financeira e vantagens com novos assuntos de seu trabalho. Vida íntima: boas novidades com íntimos mudarão suas atitudes.